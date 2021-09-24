«Разумный посыл»: педагог Тхостов оценил решение Беглова о присвоении новых имен школам

Санкт-Петербург, 24 сентября. Петербургским школам и театру «Буфф» были присвоены имена знаменитых горожан. Эксперты дали свою оценку решению городских властей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о присвоения ряду образовательных учреждений и театру «Буфф» имен известных горожан. В беседе с изданием «Невские Новости» директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов оценил это нововведение.

«Что касается некой трансляции наших культурных ценностей, то, мне кажется, для культурной столицы это давно назревший формат, который благодаря Александру Дмитриевичу реализуется в нашем городе», — заявил он.

Тхостов подчеркнул, что до прихода Беглова горожане пытались связать несочетающиеся друг с другом вещи. Власти Северной столицы же сумели сформировать востребованный и разумный посыл.

По мнению эксперта, присвоение школам имен выдающихся петербуржцев позволит детям осознать, насколько им повезло учиться в своем учебном заведении. С мнением Тхостова согласен и заслуженный работник культуры РФ Александр Гаврилов, лично знакомый с создателем театра Исааком Штокбантом. По его словам, теперь молодые жители Петербурга будут знать, кем являлся этот деятель.

Как сообщалось ранее, в Приморском районе Санкт-Петербурга появилось новое образовательное учреждение. Политолог Алексей Ломов отметил, что обещанная губернатором школа появилась в рекордные сроки.