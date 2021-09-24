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Вице-губернаторы Петербурга Бондаренко и Бельский освобождены от должностей по распоряжению Беглова

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 18:09
Политика
Вице-губернаторы Петербурга Бондаренко и Бельский освобождены от должностей по распоряжению Беглова
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Санкт-Петербург, 24 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ об освобождении от полномочий вице-губернаторов Николая Бондаренко и Александра Бельского.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба администрации Беглова. По имеющимся данным, также под сокращение попали глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, руководитель администрации Выборгского района Валерий Гарнец и Николай Цед, возглавлявший администрацию Приморского района.

Вместе с тем необходимо отметить, что все вышеперечисленные лица прошли в Законодательное собрание Петербурга VII созыва по результатам выборов. Процесс голосования проходил с 17 по 19 сентября текущего года. В это же время российские граждане выбирали депутатов Госдумы. Сегодня, 24 сентября ЦИК России утвердил результаты выборов.

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