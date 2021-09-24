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Инновационное судно «Пионер-М» спустили на воду в Петербурге

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 13:47
Технологии
Инновационное судно «Пионер-М» спустили на воду в Петербурге
TACC  /  Ковалев Петр

Санкт-Петербург, 24 сентября. Инновационное научно-исследовательское судно «Пионер-М» было спущено на воду 24 сентября в Санкт-Петербурге. Церемония состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе.

Зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко назвал мероприятие поистине историческим событием. Впервые в истории РФ состоится спуск на воду научно-исследовательского судна, разработанного при участии студентов из семи вузов, добавил он.

«Спуск на воду научно-исследовательского судна "Пионер-М" – знаковое событие Года науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным», — отметил Чернышенко.

Ранее замдиректора Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королев сообщил, что в России приступят к строительству многоцелевого фрегата первого ранга проекта 22350М. Возведение судна начнется в 2024 году.

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