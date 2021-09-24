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Lux Express возобновит автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки с 1 октября
Общество
Lux Express возобновит автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки с 1 октября
pexels.com  /  Chris Economou

Санкт-Петербург, 24 сентября. Международный перевозчик Lux Express планирует возобновить автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки уже с 1 октября.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса перевозчик не выходил на маршрут 562 дня. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе компании.

На данный момент запланировано по одному отправлению в каждую сторону ежедневно. Из Северной столицы автобус станет выезжать в 06:15. А в обратном направлении пассажиры будут отправляться в 16:15. Стоимость билета составит 2650 рублей. На территории Финляндии будет осуществляться три остановки, а именно в Ваалимаа, Котка-Кархула и аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Как стало известно ранее, привитым «Спутником V» туристам могут разрешить въезд в Финляндию без ПЦР-тестов. Таким мнением поделились эксперты финского Национального института здравоохранения и социального развития.

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петербург хельсинки автобусный рейс
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