Петербуржцев в пятницу ожидают дожди и прохладная погода

Санкт-Петербург, 24 сентября. Жителей Санкт-Петербурга ожидает похолодание, обусловленное влиянием циклона. В некоторых районах Северной столицы возможны небольшие дожди.

Погода в Санкт-Петербурге сформируется под влиянием северо-восточной периферии циклона в пятницу, 24 сентября. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, показатели температуры воздуха в Северной столице будут колебаться в пределах от +9 до +11 градусов. В Ленинградской области столбики термометров поднимутся до отметки в +12 градусов. Ветер юго-восточный, его скорость составит девять метров в секунду. Отмечается тенденция к незначительному росту атмосферного давления. Оно составит 749 миллиметров ртутного столба, что является отклонением от нормы.

Как сообщает «Ридус», в пятницу в Москве ожидается повышение температуры воздуха. В Московской области в ближайшие дни наступит бабье лето, передает «Подмосковье сегодня», а в самой российской столице оно наступит уже 28 сентября.