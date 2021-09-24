Суд Петербурга перенес рассмотрение апелляции по делу историка Соколова

Санкт-Петербург, 24 сентября. Петербургский суд отложил рассмотрение апелляции по делу историка Олега Соколова, убившего студентку Анастасию Ещенко, на 27 сентября.

Решение о переносе было принято после выступления адвоката Соколова. Защита настаивает на пересмотре приговора. Олег Соколов раскаялся 23 сентября в суде и признался в совершении преступление, передает «АиФ».

«Я виноват, я признаю вину, но все совершил в состоянии аффекта. Я не снимаю с себя вины, хотел сокрыть преступление, действовал осмысленно, но в отношении Анастасии я потерял над собой контроль», — сказал он.

Ранее расчленителю Соколову отказали в проведении новой психиатрической экспертизы. Об этом стало известно после заседания суда, на котором рассматривалась апелляция по делу историка.

На проведении экспертизы настаивал адвокат Соколова Александр Торгашев. Однако представитель стороны потерпевшей заявила, что юрист не располагает необходимыми знаниями в области психиатрии и не может судить о качестве ранее проведенных экспертиз.