Автомобиль на огромной скорости насмерть сбил петербурженку с собакой

Санкт-Петербург, 24 сентября. Женщина со своей собакой погибли на улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе Петербурга. Две жизни унес водитель автомобиля.

По словам очевидцев, он ехал по улице на огромной скорости. Женщина с собакой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Из-за большой скорости автомобиля, пострадавшую отбросило примерно на 30 метров от места столкновения. Женщина и собака погибли сразу же. Водитель скрылся с места происшествия.

Недавно, водитель отвлекся в телефон, проехал на красный свет и, не заметив ребенка, сбил его на пешеходном переходе. Девятилетний мальчик в это время передвигался на самокате. Инцидент произошел на улице Раменки в Москве.

В результате происшествия ребенок получил сотрясения мозга и черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу. Текущее состояние пострадавшего не уточняется.