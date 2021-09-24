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Поручение Беглова комздраву поможет проследить за качеством медпомощи в Петербурге
Общество
Поручение Беглова комздраву поможет проследить за качеством медпомощи в Петербурге
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 24 сентября. Специалисты оценили поручение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова комитету по здравоохранению и территориальному фонду ОМС.

Градоначальник поручил комздраву проследить за качеством оказания медпомощи в Петербурге и использовать все необходимые ресурсы для этого. Беглов отметил важность слаженной работы и грамотного распределения средств. По данным губернатора, расходы на лечение ковид-пациентов выросли с начала года на 30%.

Директор научного центра экономики труда университета им. Г. В. Плеханова Вячеслав Бобков назвал постановку вопроса правильной, сообщают «Невские Новости». Эксперт считает, что в зависимости от обстановки нужно финансировать медицинские направления, по которым оказывается лечение, профилактика и медицинская поддержка.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик подчеркнул, что пандемия коронавируса привела к нехватке мест в больницах, необходимости перепрофилирования стационаров и расходам на амбулаторное лечение.

Он отметил необходимость балансировать ситуацию между группами пациентов и медперсоналом, «увязывать ситуацию в районных поликлиниках и койко-местами по лечению ковида в больницах». Это требует напряжения усилий от руководства городской системы здравоохранения и руководства города, считает Соловейчик.

Ранее депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов указал на важную роль Беглова в строительстве социальных объектов в Петербурге. По его словам, в Государственной думе тоже идет активная работа по улучшению жизни россиян.

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петербург здравоохранение беглов
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