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Мира Тэрада рассказала об успехах ФБР по защите прав граждан Европы и США
Политика
Мира Тэрада рассказала об успехах ФБР по защите прав граждан Европы и США
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 23 сентября. Глава российского Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада на пресс-конференции раскрыла суть работы организации.

Основная цель ФБР — привлечь внимание общественности и международных организаций к многочисленным нарушениям прав человека. Сотрудники объединения за пять месяцев рассмотрели более 110 дел о полицейском и судебном произволе в разных странах мира. Эксперты отметили, что западные государства игнорируют проблему систематического ущемления прав и свобод населения, передает Федеральное агентство новостей.

Также во время первой международной пресс-конференции Мира Тэрада поделилась успехами Фонда по защите прав граждан Европы и США. По ее словам, сотрудникам ФБР удалось привлечь к ответственности 17 полицейских, отстранить от работ семь сотрудников европейских и американских тюрем, а также добиться компенсации в размере 10 миллионов долларов для семьи одной из жертв.

«Кроме того, нашим правозащитникам регулярно удается добиваться повторного возобновления дел против представителей правопорядка, которым не были предъявлены обвинения», — рассказала Тэрада.

Правозащитница добавила, что в тюрьмах, которыми управляют коррумпированные чиновники, заключенных «избивают, насилуют, режут ножами и убивают». Чтобы избежать подобного произвола, необходимо создать особую петицию или Меморандум. Соответствующий документ будет регулировать действия работников мест заключения.

Ранее ФБР сообщил, что в сентябре этого года получил анонимное письмо с видеозаписью, на которой запечатлены издевательства над одной из женщин в американской тюрьме Harris County Jail, Хьюстон, штат Техас. На кадрах двое мужчин избивают резиновыми дубинками чернокожую заключенную Латишу Робертсон.

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фбр тюрьмы Тэрада
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