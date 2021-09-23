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Губернатор Петербурга заявил о полной готовности города к отопительному сезону
Общество
Губернатор Петербурга заявил о полной готовности города к отопительному сезону
pixabay.com

Санкт-Петербург, 23 сентября. Все здания в Санкт-Петербурге получили паспорта готовности к запуску отопительного сезона. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Паспорта готовности к отопительному сезону выдали 23 806 жилым зданиям Северной столицы. Из них 23 429 являются многоквартирными домами, а 377 — общежитиями. Так, готовность города обеспечили на 100%. Прошлой зимой существенных сбоев с отоплением не наблюдалось, отметил Беглов и добавил, что этот сезон следует провести также качественно.

В этом году отопительный сезон стартовал в Санкт-Петербурге 20 сентября. При этом тепло начали давать уже 13 сентября. Первыми отопление получили социальные учреждения, среди которых детские сады, стационары, поликлиники и общеобразовательные заведения.

Петербургская «Теплосеть» ранее начала работать в режиме регулярного отопления. Ее запустили на основании распоряжения комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

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отопительный сезон отопление беглов
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