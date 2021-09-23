Доходы бюджета Петербурга к 2024 году вырастут до 1 трлн рублей

Санкт-Петербург, 23 сентября. Комитет финансов правительства Санкт-Петербурга опубликовал проект бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В следующем году доходы запланированы на уровне 874,3 млрд рублей, а расходы несколько больше — 918,1 млрд. Дефицит городского бюджета составит 43,8 млрд рублей, или 4,8% от расходной части.

В целом расходы останутся социально направленными. Так, финансирование здравоохранения в Петербурге увеличат на 9,8 млрд рублей — до 129,6 млрд. Расходы на образование также станут больше на 26 млрд — до 183,5 млрд. Что касается социальной поддержки, то она также вырастет на 47,4 млрд рублей и составит 133,4 млрд.

В 2023 году предполагается увеличить доходы до 960,2 млрд рублей, расходы — до 1 трлн 6,7 млрд. В 2024 году доходная часть составит 1 трлн 33,4 млрд, а расходная — 1 трлн 63,6 млрд рублей, передает «ФедералПресс».

Кабинет министров России в минувший вторник, 21 сентября, провел заседание, в котором рассмотрел законопроект о федеральном бюджете на грядущий год. В период с 2022-го по 2024-й планируется рост доходов федерального бюджета более чем на 25 трлн рублей.