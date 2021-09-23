МЧС предупредило петербуржцев о резком ухудшении погодных условий 24 сентября

Санкт-Петербург, 23 сентября. Петербургские синоптики прогнозируют небольшие дожди и сильный ветер в городе в пятницу, 24 сентября. Специалисты МЧС напомнили горожанам о правилах безопасности.

Жителей Санкт-Петербурга ожидает ухудшение погодных условий в пятницу, 24 сентября. Об этом сообщили представители пресс-службы городского управления МЧС. По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в некоторых районах Северной столицы ожидается небольшой дождь. Скорость ветра может достигнуть показателя в 7-12 метров в секунду.

В целях безопасности горожан просят поставить свои транспортные средства в гаражи или припарковать их вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам рекомендуют избегать эстакад, трубопроводов, линий электропередач и других сооружений повышенного риска.

Как сообщалось ранее, дождливая погода сохранится в южных регионах России до выходных, что связано с влиянием холодного атмосферного фронта. Столбики термометров опустятся до отметки в +12 градусов.