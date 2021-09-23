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Пьяного ирландца изнасиловали возле гей-бара на Думской улице
Происшествия
Пьяного ирландца изнасиловали возле гей-бара на Думской улице
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 23 сентября. Гражданина Ирландии госпитализировали в Мариинскую больницу после ночного инцидента на Думской улице в Северной столице. Мужчина получил характерные для изнасилования травмы.

В беседе с полицейскими 22-летний молодой человек рассказал, что находился на улице, где находятся сразу несколько гей-баров. Там он познакомился с компанией неустановленных лиц. В результате потерпевшего напоили, а потом изнасиловали. После оказания медицинской помощи ирландца отпустили из больницы на амбулаторное лечение. По факту случившегося полиция проводит проверку.

В Невском районе Северной столицы злоумышленники накачали 15-летнюю девушку наркотиками и изнасиловали. Инцидент произошел в доме на улице Седова. Подозреваемым оказался 32-летний знакомый потерпевшей.

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