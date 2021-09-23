Движение по проспекту Обуховской Обороны ограничат в Петербурге с 25 сентября

Санкт-Петербург, 23 сентября. Новые ограничения дорожного движения начнут действовать с Санкт-Петербурге с 25 сентября и продлятся до 19 ноября в связи с ремонтом.

Движение транспорта будет ограничено по проспекту Обуховской обороны. Работы по замене асфальтного покрытия будут проводить от Большого Смоленского проспекта до железнодорожного переезда. Об этом предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. С 20 по 21 октября движение по этому участку будет полностью закрыто.

Также специалисты проведут работы по прокладке канализации на Манчестерской улице. В связи с этим с 25 сентября по 10 октября будет ограничено движение от дома №2 до дома №4. С 27 сентября по 10 октября дорожные работы планируют провести по Кантемировскому мосту.

Движение автобусов и троллейбусов ранее восстановили по улицам Куракина и Брюсовской в Санкт-Петербурге. На Пискаревском проспекте проводят масштабные ремонтные работы.