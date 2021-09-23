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Петербургские парфюмеры создали уникальные духи для дома с запахом пышек

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 11:23
Общество
Петербургские парфюмеры создали уникальные духи для дома с запахом пышек
wikipedia.org  /  Tamorlan/CC BY-SA 2.5

Санкт-Петербург, 23 сентября. Специалисты из Гильдии парфюмеров Петербурга разработали уникальные духи для дома с запахом одного из любимых лакомств горожан — пышек.

В парфюме сочетаются ванильные, жареные и карамельные ноты. Отмечается, что парфюмеры Северной столицы решили создать целую серию духов для дома с запахом города. Первым ароматом стала «Петербургская пышка».

«Сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образуют карамельность», — описала аромат президент гильдии Оксана Чернышова в рамках круглого стола «Туризм и гастрономия в креативных индустриях».

Всего в этих духах находятся более 20 компонентов. Сейчас эксперты работают над созданием духов с ароматом другого символа города. Речь идет о корюшке.

Блогер из Китая, побывавший в России, ранее рассказал, какая уличная еда и напитки ему понравились больше всего. При посещении Петербурга иностранец обратил внимание на пышки, а в Туле и Казани он попробовал пряники и чак-чак.

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