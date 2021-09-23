Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с изданием «Первоисточник»

Санкт-Петербург, 23 сентября. Медиагруппа «Патриот» и издание «Первоисточник» намерены совместно развивать информационное поле России.

Глава холдинговой компании Николай Столярчук объявил о сотрудничестве «Патриота» и «Первоисточника». Он отметил, что журналисты сыктывкарского издания зарекомендовали себя как настоящие профессионалы не только на региональном, но и федеральном уровне.

«Вместе мы будем добиваться высокого уровня журналистики и развития информационного поля России», — отметил Столярчук.

«Мы рассматриваем начало сотрудничества с медиагруппой "Патриот" как возможность дальнейшего профессионального роста и увеличения узнаваемости нашего бренда», — сообщил главред «Первоисточника» Антон Погудин.

Погудин добавил, что «Первоисточник» надеется на долгое и плодотворное сотрудничество с «Патриотом».

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