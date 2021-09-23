Циклон «Тим» определит погоду в Петербурге 23 сентября

Санкт-Петербург, 23 сентября. Климатическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует новый циклон под названием «Тим». Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг в город на Неве прибудет северо-западный циклон, который принесет прохладу и ветер. Надвигаясь на город, он закроет небо Петербурга плотным слоем облаков, а также вызовет дожди.

«Он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшие дожди, что ограничит приток солнечного тепла», — заявил специалист на своей странице в Facebook.

Как отметил Леус, температура воздуха в Северной столице составит от +9 до +12 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, передает spbdnevnik.ru.

При этом бабье лето все же придет в Европейскую Россию на следующей неделе. Так, температура в ближайшие дни немного подрастет, пишет «Ридус».

Синоптик Роман Вильфанд ранее призвал россиян не пугаться прогноза погоды. Обильных осадков, о которых специалисты регулярно говорят с наступлением осени, опасаться не стоит, поскольку они не бывают такими же интенсивными, как летом.