Благоустроенные зоны для кемпингов появятся в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 сентября. Благоустроенные зоны для кемпингов подготовят в Северной столице. Сейчас власти выбирают наиболее подходящие площадки, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Желающие остаться в кемпингах смогут иметь доступ к питьевой воде. К тому же им предоставят возможность пользоваться душем и туалетом. Места для кемпингов выберут с учетом пожеланий путешественников. Смольный изучает варианты территорий на Канонерском острове, в Пушкине и Сестрорецке.

«В мировой практике — это рекреационные или парковые зоны вдали от основных магистралей, но рядом с туристскими точками притяжения. Задача, которая стоит сейчас перед всеми заинтересованными сторонами проекта, — создать такую городскую услугу в транспортном кластере Петербурга, которая привлечет туристов», — заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Кемпинг давно стал довольно популярным способом организовать свой досуг. Его поклонников можно встретить не только в Петербурге, но и в других регионах страны. Например, в Крыму.