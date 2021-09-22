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Благоустроенные зоны для кемпингов появятся в Петербурге

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 18:37
Общество
Благоустроенные зоны для кемпингов появятся в Петербурге
unsplash.com  /  Tegan Mierle

Санкт-Петербург, 22 сентября. Благоустроенные зоны для кемпингов подготовят в Северной столице. Сейчас власти выбирают наиболее подходящие площадки, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Желающие остаться в кемпингах смогут иметь доступ к питьевой воде. К тому же им предоставят возможность пользоваться душем и туалетом. Места для кемпингов выберут с учетом пожеланий путешественников. Смольный изучает варианты территорий на Канонерском острове, в Пушкине и Сестрорецке.

«В мировой практике — это рекреационные или парковые зоны вдали от основных магистралей, но рядом с туристскими точками притяжения. Задача, которая стоит сейчас перед всеми заинтересованными сторонами проекта, — создать такую городскую услугу в транспортном кластере Петербурга, которая привлечет туристов», — заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Кемпинг давно стал довольно популярным способом организовать свой досуг. Его поклонников можно встретить не только в Петербурге, но и в других регионах страны. Например, в Крыму.

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