Избирком Петербурга отменил итоги выборов в Госдуму на семи участках из-за нарушений

Санкт-Петербург, 22 сентября. Избирательной комиссии Санкт-Петербурга пришлось отменить итоги выборов в Госдуму на нескольких участках. Об этом сообщил член избиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Итоги голосования отменили в семи петербургских пунктах голосования. В них были зафиксированы нарушения, рассказал Кузьмин.

Парламентские выборы прошли в России с 17 по 19 сентября. Барьер в 5% голосов преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

Центральная избирательная комиссия уже распределила мандаты между партиями и самовыдвиженцами. Дата первого заседания Госдумы пока неизвестна.