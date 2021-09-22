Пригожин назвал «наиболее эффективных» кандидатов на должность спикера парламента Петербурга

Санкт-Петербург, 22 сентября. Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, каких кандидатов считает достойными занять место спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Журналисты издания «Невские Новости» попросили предпринимателя прокомментировать итоги выборов в петербургский парламент. Они отметили, что Заксобрание стало разношерстным, и попросили высказать мнение о том, кто мог бы стать его председателем.

«Безусловно, будет попытка протащить Александра Бельского или Николая Бондаренко на место спикера, хотя ни первый, ни второй не являются сильными городскими фигурами», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен напомнил, что ни Бельский, ни Бондаренко, которые занимают посты вице-губернаторов Санкт-Петербурга, не выполняли свои обязанности на должном уровне.

«Бондаренко отвечал за уборку улиц и благоустройство города и делал это, честно говоря, не на пятерочку. И Бельский, который отвечал за внутреннюю политику, кстати, тоже даже не на четверочку», — отметил предприниматель.

У Евгения Пригожина есть свое видение того, кто должен возглавить парламент. Он назвал трех кандидатов.

«Я считаю, что наиболее эффективными спикерами парламента могут стать Андрей Кутепов, с его большим политическим опытом, Алексей Аникин — жесткий и сильный управленец или же Марина Лыбанева. Нужно, как она, иметь мужество, чтобы идти на выборы как кандидат-самовыдвиженец, не пользоваться ресурсами отца, а сразу после победы вернуть себе девичью фамилию (Макарова — прим. пресс-службы). Это все не может не вызывать уважения, — добавил он.

Андрей Кутепов представляет Санкт-Петербург в Совете Федерации. Алексей Аникин возглавляет региональное ГУ МЧС, а самовыдвиженец Лыбанева (Макарова) — первый заместитель главы администрации города. Их работа находит положительный отклик у Пригожина.