Пригожин: Политтехнолог – всегда художник, и на карандаше у него может быть кто угодно

Санкт-Петербург, 22 сентября. Предприниматель Евгений Пригожин не связан с предполагаемым участником нападения на депутата Бориса Вишневского, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Издание «Фонтанка» недавно обнародовало материал, в котором говорилось о Максиме Гоголине — предполагаемом участнике нападения на петербургского парламентария Бориса Вишневского. В публикации было указано, что нападавший якобы мог быть связан со знакомыми Евгению Пригожину политтехнологами.

Главный редактор «Подъема» Юлия Доренко поинтересовалась у бизнесмена, насколько эта информация соответствует действительности, и связан ли предприниматель с самим Гоголиным. В пресс-службе компании «Конкорд» отметили, что в данных о Гоголине, которые публиковал «Центр «Досье», много путаницы.

«Сведения «Центра «Досье» являются полной чушью. «Центр «Досье» — это кооператив фантазеров имени Ходорковского», — сказано в сообщении.

Плюс ко всему Евгений Пригожин и Медиагруппа «Патриот», которая также упоминается в запросе, не проявляли активность во время проведения выборов в Законодательное собрание Петербурга, поэтому о каких-либо связях с Гоголиным речи идти не может. Никто не пытался противодействовать Борису Вишневскому во время избирательного процесса. Уточняется, что никто из связанных с Евгением Пригожиным людей не взаимодействовал с Максимом Гоголиным.

Пресс-служба «Конкорда» также обнародовала комментарий предпринимателя по указанной теме.

«Что касается господина Гоголина в различных кружках по интересам, так мало ли мошенников записываются на курсы кройки и шитья. Это не значит, что шить надо переставать. Я думаю, что историю, откуда ноги растут очень неплохо описало издание «Фонтанка». Единственная неточность, которую они допустили, это про карандаш политтехнологов. Политтехнолог — всегда художник и на карандаше у него может быть кто угодно» — заявил Евгений Пригожин.

Как стало известно ранее, предприниматель Евгений Пригожин с юмором прокомментировал историю с «клонами Вишневского». Бизнесмен также желал успехов «всем Борисам Лазаревичам» на прошедших выборах.