Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 14:17
14:15
Шоу-бизнес
Джигурда не смог добиться в суде выплаты гонорара за съемки в рекламе казино
14:07
Происшествия
Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего самолета под Хабаровском
14:06
Экономика
Экономист Мильчакова указала на связь высоких цен на газ и признания Зеленским «СП-2»
14:06
Происшествия
Ан-26 мог потерпеть крушение в заповеднике под Хабаровском
14:05
Происшествия
Жительница Владимирской области избила своего малыша за плач
14:04
Шоу-бизнес
Актер Александр Петров провел экскурсию по квартире с сауной
14:02
Экономика
Более 23 тысяч пенсионеров Приморья получают компенсацию за проезд в общественном транспорте
14:01
Политика
Корректоры «прошляпили»: Песков объяснил слова Байдена в ООН об ЛГБТ в Чечне
14:01
Экономика
Песков ответил на требование США по транзиту газа через Украину
14:00
Общество
Челябинская легкоатлетка с инвалидностью не может получить новый протез
Все новости

Пригожин: Политтехнолог – всегда художник, и на карандаше у него может быть кто угодно

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 12:56
Общество
Пригожин: Политтехнолог – всегда художник, и на карандаше у него может быть кто угодно
ТАСС  /  Метцель Михаил

Санкт-Петербург, 22 сентября. Предприниматель Евгений Пригожин не связан с предполагаемым участником нападения на депутата Бориса Вишневского, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Издание «Фонтанка» недавно обнародовало материал, в котором говорилось о Максиме Гоголине — предполагаемом участнике нападения на петербургского парламентария Бориса Вишневского. В публикации было указано, что нападавший якобы мог быть связан со знакомыми Евгению Пригожину политтехнологами.

Главный редактор «Подъема» Юлия Доренко поинтересовалась у бизнесмена, насколько эта информация соответствует действительности, и связан ли предприниматель с самим Гоголиным. В пресс-службе компании «Конкорд» отметили, что в данных о Гоголине, которые публиковал «Центр «Досье», много путаницы.

«Сведения «Центра «Досье» являются полной чушью. «Центр «Досье» — это кооператив фантазеров имени Ходорковского», — сказано в сообщении.

Плюс ко всему Евгений Пригожин и Медиагруппа «Патриот», которая также упоминается в запросе, не проявляли активность во время проведения выборов в Законодательное собрание Петербурга, поэтому о каких-либо связях с Гоголиным речи идти не может. Никто не пытался противодействовать Борису Вишневскому во время избирательного процесса. Уточняется, что никто из связанных с Евгением Пригожиным людей не взаимодействовал с Максимом Гоголиным.

Пресс-служба «Конкорда» также обнародовала комментарий предпринимателя по указанной теме.

«Что касается господина Гоголина в различных кружках по интересам, так мало ли мошенников записываются на курсы кройки и шитья. Это не значит, что шить надо переставать. Я думаю, что историю, откуда ноги растут очень неплохо описало издание «Фонтанка». Единственная неточность, которую они допустили, это про карандаш политтехнологов. Политтехнолог — всегда художник и на карандаше у него может быть кто угодно» — заявил Евгений Пригожин.

Как стало известно ранее, предприниматель Евгений Пригожин с юмором прокомментировал историю с «клонами Вишневского». Бизнесмен также желал успехов «всем Борисам Лазаревичам» на прошедших выборах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пригожин: Политтехнолог – всегда художник, и на карандаше у него может быть кто угодно
петербург пригожин вишневский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru