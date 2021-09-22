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Облачная и сухая погода ожидается в Петербурге в среду
Общество
Облачная и сухая погода ожидается в Петербурге в среду
pixabay.com

Санкт-Петербург, 22 сентября. Небольшое улучшение погодных условий ожидается на территории Петербурга в среду, заявили синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление».

На протяжении всего дня в городе на Неве ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Существенных осадков в Петербурге не ожидается, отметили синоптики.

Ночная температура воздуха в Северной столице составит +4...+6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов тепла. При этом будет дуть порывистый северо-восточный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости 5–10 метров в секунду.

Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, уже в ближайшее время в Центральную Россию придет потепление. Ожидается, что оно наступит в четверг. Воздух прогреется до +10...+12 градусов тепла. Одновременно с этим в стране будет облачная погода и небольшие осадки в виде дождя.

Не так давно аналитики сервиса «Яндекс.Погода» составили рейтинг самых дождливых городов-миллионников России. Вопреки распространенному мнению, Петербург в этом топе занял четвертое место, сообщает spbdnevnik.ru.

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