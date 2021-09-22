Огонь охватил автомобиль в Пушкинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 сентября. Сообщение о пожаре в Пушкинском районе Петербурга поступило 22 сентября в 00:05 по московскому времени. Об этом сообщило региональное отделение ГУ МЧС.

Возгорание отечественного автомобиля марки «Валдай» произошло на внешнем кольце 63 километра КАД. Приехавшие на место происшествия спасатели оперативно потушили огонь. По данным МЧС, у транспортного средства выгорел моторный отсек и кабина. К ликвидации возгорания были привлечены десять пожарных и две единицы спецтехники. Информация о пострадавших отсутствует.

Вечером 21 сентября в Санкт-Петербурге произошел еще один пожар. Спасатели выехали на срочный вызов в Московском районе Северной столицы. По данным регионального подразделения ГУ МЧС, огонь охватил небольшую деревянную постройку, которая выгорела по всей площади. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.