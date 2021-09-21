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Пламя охватило деревянную постройку в Московском районе Петербурга

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 22:48
Происшествия
Пламя охватило деревянную постройку в Московском районе Петербурга
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Санкт-Петербург, 21 сентября. Информация о возгорании в Московском районе Петербурга поступила 21 сентября в 20:01. Об этом сообщили в региональном управлении ГУ МЧС.

Пожар произошел по адресу улица Пилотов, дом 61. Приехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что произошло возгорание небольшой дощатой постройки. В 21:23 усилиями бригады МЧС из десяти человек пожар был ликвидирован. Постройка выгорела по всей площади. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Недавно в жилом доме Петроградского района произошел пожар. В огне погибла Популярная флейтистка и артистка СССР Александра Вавилова. По данным СМИ, она оказалась заблокированной в квартире и скончалась от отравления угарным газом.

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