Пламя охватило деревянную постройку в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 сентября. Информация о возгорании в Московском районе Петербурга поступила 21 сентября в 20:01. Об этом сообщили в региональном управлении ГУ МЧС.

Пожар произошел по адресу улица Пилотов, дом 61. Приехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что произошло возгорание небольшой дощатой постройки. В 21:23 усилиями бригады МЧС из десяти человек пожар был ликвидирован. Постройка выгорела по всей площади. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Недавно в жилом доме Петроградского района произошел пожар. В огне погибла Популярная флейтистка и артистка СССР Александра Вавилова. По данным СМИ, она оказалась заблокированной в квартире и скончалась от отравления угарным газом.