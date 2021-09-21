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Писатель де Кошко: Франция ведет себя слишком послушно на мировой арене

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 20:29
Политика
Писатель де Кошко: Франция ведет себя слишком послушно на мировой арене
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 21 сентября. Французское государство не противилось ничему, что было предпринято США против него. Об этом свидетельствует перехват двух оборонных проектов у Парижа Вашингтоном.

Австрия предпочла Франции США, разорвав с Парижем договор на строительство подводных лодок. Также американская сторона перехватила шестимиллиардное соглашение со Швейцарией на поставку истребителей.

Писатель и журналист Дмитрий де Кошко на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отметил, что в таком отношении к Франции есть и вина самих властей. Официальный Париж демонстрирует покладистое поведение на международной арене.

«Она даже именно слишком послушная и слишком ведет себя как вассал», — объяснил журналист.

Писатель де Кошко: Франция ведет себя слишком послушно на мировой арене
pixabay.com  / 

Представители власти не борются с давлением, которое оказывается американской стороной. Они послушно следуют всем указам. Так, самый крупный французский банк BNP Paribas получил штраф размером девять миллиардов долларов. Причиной стало использование американской валюты в операциях с Кубой и Ираном. В этом случае законы США взяли верх над международными контактами. Тогда Франция не оказала сопротивления. Кроме того, не высказался по этому поводу и Европейский союз, подчеркнул де Кошко.

Ранее писатель заявил, что не стоит удивляться отношению Вашингтона к своим союзникам. США не считаются на равных со своими партнерами, пояснил де Кошко.

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сша франция Де Кошко
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