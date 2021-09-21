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Власти Петербурга присвоили имена скверам и паркам города
Общество
Власти Петербурга присвоили имена скверам и паркам города
Невские Новости

Санкт-Петербург, 21 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий безымянным скверам города.

Власти Северной столицы проводят работу по присвоению названий городским скверам и паркам. Кроме того, администрация Петербурга продолжает комплексное благоустройство города, отметил Беглов.

«30 новых точек притяжения для горожан появились в 2020 году. В этом году планируем благоустроить порядка 40 объектов», — заявил он.

Согласно постановлению градоначальника, теперь сквер на Наличной улице у дома № 55 получил название Анфисин сад. Сквер Псковских Десантников на улице Белы Куна теперь увековечивает память десантников, погибших в Чеченской Республике в 2000 году. Кроме того, власти Петербурга присвоили имена и скверам, которые находятся в Петергофе, Шушарах и Сестрорецке.

Не так давно специалисты начали тщательный осмотр гидротехнических сооружений в Петербурге в рамках подготовки города к осеннему паводку. Это необходимо для того, чтобы в полной мере обеспечить безопасность людей, отметил Александр Беглов.

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смольный сквер беглов
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