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МЧС начало проверку плотин в Петербурге перед осенним паводком

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 18:55
Общество
МЧС начало проверку плотин в Петербурге перед осенним паводком
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 21 сентября. Специалисты начали тщательный осмотр гидротехнических сооружений в Петербурге в рамках подготовки города к осеннему паводку, заявили в Смольном.

Ежегодно перед наступлением весенних и осенних паводков в городе проводится целый комплекс предупредительных мероприятий. Они нужны для того, чтобы в полной мере обеспечить безопасность людей, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Проверки и плановые работы помогают предотвратить чрезвычайные ситуации, вовремя оценить необходимость ремонта гидротехнических сооружений», — заявил он.

Специальная комиссия, состоящая из МЧС, представителей районных администраций, а также комитета по природопользованию уже приступила к анализу места отвода реки Дачная и двух плотин в Кировском районе. Ожидается, что осмотр сооружений продлится до октября.

Не так давно стало известно, что за десять лет своей работы дамба уберегла город на Неве от 26 наводнений. Общий ущерб за десять лет, по минимальным оценкам, мог составить 120 миллиардов рублей.

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