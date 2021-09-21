Петербургский пианист Сергей Мальцев умер в 79 лет

Санкт-Петербург, 21 сентября. Не стало заслуженного деятеля искусств России Сергея Мальцева. Он ушел на 80-м году жизни.

О невосполнимой утрате сообщили представители Санкт-Петербургской государственной консерватории. Они выразили глубокие соболезнования семье и близким умершего коллеги.

В пресс-службе учреждения уточнили, что Сергей Мальцев скончался 21 сентября. Причина его смерти пока не раскрывается. Дата и место прощания с музыкантом станут известны позднее.

Мальцев являлся доктором искусствоведения, а также профессором кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории.

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