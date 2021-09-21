Вице-губернатор Батанов: на строительство метро в Петербурге выделят 150 млрд рублей

Санкт-Петербург, 21 сентября. Власти Петербурга обозначили готовность финансировать строительство метро.

Каждый год Петербург может выделять по 50 млрд рублей на модернизацию метрополитена, отметил в комментарии журналистам вице-губернатор города Эдуард Батанов. Известно, что в 2021 году на нужды метро было направлено 10 млрд рублей.

Сейчас бюджет Северной столицы на следующий год предполагает траты на метро в размере 28 млрд рублей и транши в 32 и 35 млрд рублей в 2023 и 2024 годах. Однако Батанов подчеркнул, что власти города готовы нарастить выделяемые средства на данном направлении до 50 млрд рублей.

Предполагается, что указанного финансирования будет достаточно, чтобы построить три новые станции метрополитена до 2024 года. Эксперты предполагают, что ими могут стать «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Большой проспект» («Горный институт»).

Московские власти также уделяют большое внимание развитию местной сети метро. Мэр города Сергей Собянин заявил, что к концу 2021 года число новых станций должно достичь 100.