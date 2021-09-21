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Детеныши лебедей Персея и Афины в Петербурге не дожили до осени

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 13:30
Общество
Детеныши лебедей Персея и Афины в Петербурге не дожили до осени
vk.com  /  Каждой твари по паре / Павел Глазков

Санкт-Петербург, 21 сентября. Знаменитая пара петербургских лебедей Персей и Афина потеряла двух детенышей, рассказал биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» в соцсети «ВКонтакте».

Двое птенцов лебедей не смогли дожить до осени. Сейчас Персей и Афина заботятся об оставшихся детенышах. Они уже выросли до размеров родителей, но все еще остаются «гадкими утятами». Взрослое оперение они получат, когда им исполнится три года. Детеныши у обитателей пруда Пискаревского мемориального кладбища появились на свет в июне.

«Напомню, что в конце июня на пруду Пискаревского мемориального кладбища, у пары лебедей — Персея и Афины — на свет появилось четыре птенца. К сожалению, до осени дожили только двое из них», — рассказал Глазков.

Лебеди-шипуны образуют пару на всю жизнь. Смена партнера возможна только в случае гибели одной из птиц. В дикой природе в Ленинградской области этот вид появился несколько десятков лет назад. На данный момент на Финском заливе каждый год гнездится около 50 пар лебедей-шипунов.

Летом в Астраханской области из-за жары и дефицита пресной воды едва не погибли четыре лебедя-шипуна. Однако птиц удалось спасти, сообщили в пресс-службе главы региона.

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гибель детеныши лебеди
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