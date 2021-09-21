Власти Петербурга увеличили количество маршрутов в ЖК «Цветной город»

Санкт-Петербург, 21 сентября. Комитет по транспорту Петербурга заявил об усилении транспортного сообщения к жилому комплексу «Цветной город», который расположен в Красногвардейском районе.

Жители микрорайона, в котором располагается жилкомплекс, а также депутаты Заксобрания обратились к главе города с просьбой улучшить транспортную развязку. Губернатор Петербурга решил данную проблему.

Теперь автобусы, следующие по маршруту №61, будут заезжать в жилкомплекс из «Новой Охты» в сторону метро «Академическая». Также в ближайшее время комтранс Петербурга увеличит количество машин на данном направлении, а также уменьшит интервал между ними. Согласно предварительной информации, теперь они будут подъезжать к остановкам раз в 15 минут, сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, уже с конца месяца власти города на Неве усилят маршрут №193, который связывает ЖК «Цветной город» со станцией метро «Гражданский проспект» дополнительным автобусом. Уже в следующем году на данном направлении будет работать пятнадцать машин.

Не так давно власти Северной столицы выпустили на дороги города специальный трамвай с изображением великого полководца Александра Невского. Транспортное средство курсирует по маршруту №3 и будет ходить до декабря.