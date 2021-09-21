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Лента
21 сентября 10:53
10:52
Общество
Серых гусей и молодь сазана выпустили в естественную среду обитания на Дону
10:52
Общество
Как россиянам простят долги без суда и следствия и что опять с ценами на гречку
10:50
Происшествия
Пермяки несут цветы и свечи к стихийному мемориалу в память о жертвах стрельбы в вузе
10:49
Экономика
Биржевые индексы США снизились в ходе торгов
10:47
Общество
Скончался 72-летний супруг дизайнера Тома Форда
10:45
Шоу-бизнес
Бывший муж Полины Гагариной подал на нее в суд из-за детей
10:45
Происшествия
Пермскому стрелку проведут комплексную психиатрическую экспертизу
10:44
Происшествия
Ил-76 с пострадавшими при стрельбе в Перми отправился в Москву
10:43
Политика
Политолог Александр Рар назвал безумным шагом попытки «зеленых» остановить «СП-2»
10:42
Наука
Ученые университета Барселоны привели еще одно доказательство вымирания динозавров из-за астероида
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Вторник в Петербурге будет прохладным и облачным
Общество
Вторник в Петербурге будет прохладным и облачным
Невские Новости  /  Оксана Федянина

Санкт-Петербург, 21 сентября. Погода в Санкт-Петербурге во вторник будет прохладной и облачной, без существенных осадков, сообщает городской Гидрометцентр.

Воздух прогреется до +10 градусов, осадки возможны ближе к вечеру. В ночь на среду ожидается небольшой дождь. Ветер подует восточный и северо-восточный умеренный, его скорость составит пять метров в секунду. Атмосферное давление — 766 миллиметров ртутного столба.

В Северной столице с 20 сентября начался отопительный сезон. Тепло пустили в жилые дома, о любых неполадках необходимо сообщить в управляющую компанию, предупреждает пресс-служба теплосети.

Из-за сильных ветров пропала вода из Дудергофского канала, информация об этом появилась в понедельник в группе района в социальной сети «ВКонтакте». Главный синоптик города Александр Колесов объяснил, что вода вернется при изменении направления ветра, пишет spbdnevnik.ru.

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