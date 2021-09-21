Вторник в Петербурге будет прохладным и облачным

Санкт-Петербург, 21 сентября. Погода в Санкт-Петербурге во вторник будет прохладной и облачной, без существенных осадков, сообщает городской Гидрометцентр.

Воздух прогреется до +10 градусов, осадки возможны ближе к вечеру. В ночь на среду ожидается небольшой дождь. Ветер подует восточный и северо-восточный умеренный, его скорость составит пять метров в секунду. Атмосферное давление — 766 миллиметров ртутного столба.

В Северной столице с 20 сентября начался отопительный сезон. Тепло пустили в жилые дома, о любых неполадках необходимо сообщить в управляющую компанию, предупреждает пресс-служба теплосети.

Из-за сильных ветров пропала вода из Дудергофского канала, информация об этом появилась в понедельник в группе района в социальной сети «ВКонтакте». Главный синоптик города Александр Колесов объяснил, что вода вернется при изменении направления ветра, пишет spbdnevnik.ru.