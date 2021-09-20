Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 19:40
19:38
Политика
Колоссальная работа: получилось ли сделать эти выборы безопасными и прозрачными
19:37
Общество
Владимирский бизнесмен уклонился от таможенного сбора на 72 млн рублей
19:37
Происшествия
На границе с Белоруссией обнаружены три трупа нелегальных мигрантов
19:33
Армия
Чехия потратит более миллиарда долларов на обслуживание купленных в Израиле ЗРК SPYDER
19:32
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис впервые стала мамой
19:30
Происшествия
После стрельбы в Перми в тяжелом состоянии остаются девять пострадавших
19:30
Экономика
Глава Toyota перечислил риски ускоренной электрификации автопрома
19:30
Политика
Политолог Курочкин назвал онлайн-голосование на выборах удобной процедурой
19:26
Общество
Синоптик Вильфанд призвал россиян не пугаться прогнозов о дождях
19:25
Весь мир
Сирийская делегация поздравила Южную Осетию с Днем независимости
Все новости

Акция «Мы чистим мир» стартовала в Ленинградском зоопарке

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 19:17
Общество
Акция «Мы чистим мир» стартовала в Ленинградском зоопарке
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 20 сентября. Сотрудники Ленинградского зоопарка объявили о проведении экологического марафона, который будет проходить с 20 по 26 сентября.

Мероприятие было запущено в рамках Всемирной акции «Мы чистим мир». В первую очередь проект рассчитан на группы школьников, а также семьи с детьми, сказано на сайте Ленинградского зоопарка.

На протяжении всей недели желающие смогут принять участие в познавательной программе «ЭКО марафон в зоопарке – 2021». Акция проводится без дополнительной стоимости — заплатить нужно только за вход в парк.

Детям в игровой форме расскажут о загрязнении планеты и о том, как оно влияет на животных. Участникам мероприятия покажут на бытовых примерах, как всего одна выброшенная бутылка может сказаться на жизни зверей и птиц. Также работники зоопарка проведут экскурсию о краснокнижных животных, а в парке будут организованы тематические интерактивные программы.

Ранее Ленинградский зоопарк запустил традиционную акцию по сбору фруктов для животных. Петербуржцы могут принести зверятам сезонные фрукты, овощи и другие полезные лакомства.

 

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Акция «Мы чистим мир» стартовала в Ленинградском зоопарке
зоопарк акция марафон хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru