Акция «Мы чистим мир» стартовала в Ленинградском зоопарке

Санкт-Петербург, 20 сентября. Сотрудники Ленинградского зоопарка объявили о проведении экологического марафона, который будет проходить с 20 по 26 сентября.

Мероприятие было запущено в рамках Всемирной акции «Мы чистим мир». В первую очередь проект рассчитан на группы школьников, а также семьи с детьми, сказано на сайте Ленинградского зоопарка.

На протяжении всей недели желающие смогут принять участие в познавательной программе «ЭКО марафон в зоопарке – 2021». Акция проводится без дополнительной стоимости — заплатить нужно только за вход в парк.

Детям в игровой форме расскажут о загрязнении планеты и о том, как оно влияет на животных. Участникам мероприятия покажут на бытовых примерах, как всего одна выброшенная бутылка может сказаться на жизни зверей и птиц. Также работники зоопарка проведут экскурсию о краснокнижных животных, а в парке будут организованы тематические интерактивные программы.

Ранее Ленинградский зоопарк запустил традиционную акцию по сбору фруктов для животных. Петербуржцы могут принести зверятам сезонные фрукты, овощи и другие полезные лакомства.