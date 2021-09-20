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Петербургская «Теплосеть» начала работать в режиме регулярного отопления

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 18:51
Общество
Петербургская «Теплосеть» начала работать в режиме регулярного отопления
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 сентября. Регулярный отопительный сезон стартовал в Санкт-Петербурге 20 сентября. В домах и квартирах местных жителей батареи стали горячими.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» на основании распоряжения комитета по энергетике и инженерному обеспечению запустила регулярное отопление. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На объектах предприятия были проведены мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Капитальный ремонт и замена изношенных трубопроводов должны повысить надежность тепловых сетей. Как отметили сотрудники «Теплосети», окончательное подключение петербуржцев к отоплению зависит от систем внутридомовых коммуникаций. При этом, если в дом не пришло тепло, то жителям необходимо сначала обратиться в управляющую компанию, рассказали в пресс-службе.

Ранее эксперт OBI Вадим Возный назвал самые опасные способы согреться. По его словам, зачастую такие ситуации возникают в период похолоданий, когда отопительный сезон еще не начался.

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батареи тепло теплосеть
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