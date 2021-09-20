Петербургские вузы усиливают меры безопасности после стрельбы в Перми

Санкт-Петербург, 20 сентября. Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга получили указания усилить контроль за безопасностью после трагедии в Перми.

Соответствующей информацией поделился глава Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. В беседе с журналистами «Петербургского дневника» он отметил, что образовательные учреждения не застрахованы от подобных случаев. При этом вузы Северной столицы усилят меры безопасности как в учебных корпусах, так и в общежитиях, добавил Демидов.

Студент Пермского государственного университета совершил нападение утром 20 сентября. В результате стрельбы погибли восемь человек, более 20 пострадали. Подозреваемый задержан. В ходе спецоперации он был тяжело ранен. Сейчас его состояние оценивается как критическое. Известно, что устроивший стрельбу находится в одной больнице с пострадавшими.