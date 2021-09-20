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Ветреная и прохладная погода ожидается в Петербурге 20 сентября

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 09:32
Общество
Ветреная и прохладная погода ожидается в Петербурге 20 сентября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 сентября. Жителей Петербурга в понедельник ожидает ветреная и прохладная погода. О таком прогнозе рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погодные условия формируются под влиянием пришедшего с севера антициклона, на периферии которого оказалась Северная столица. В связи с этим небо над городом затянет облаками.

«При облачной с прояснениями погоде дождей не ожидается», — цитирует Леуса spbdnevnik.ru.

Температура воздуха в течение дня поднимется не выше +8...+10 градусов, что на четыре-пять градусов ниже климатической нормы. Ветер подует восточный, его порывы могут достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше показателя нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал небольшое потепление жителям европейской части России. По его словам, погода станет намного приятнее.

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