Максим Шугалей лидирует на выборах в ЗакС Петербурга по своему округу

Санкт-Петербург, 19 сентября. Кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга от Выборгского района Максим Шугалей лидирует в пятом округе.

Социолог Максим Шугалей лидирует в списке, обгоняя Ирину Иванову и Александра Егорова. Это следует из последних данных экзитполов.

Похожая ситуация складывалась и в первый день выборов. Тогда Шугалей опережал своих оппонентов больше чем на три процента, занимая лидирующие позиции.

Ранее социолог обратился к россиянам в последний день голосования. Шугалей призвал граждан России прийти на выборы и проголосовать за понравившегося кандидата. В видеообращении он отметил, что не нужно поддаваться на разговоры тех, кто говорит, что все уже решено, что имеет место специальная «сушка явки». По словам социолога, за последние два дня он получил много жалоб, что наблюдателям мешают на выборах, а переносные ящики для голосования на дому переполнены, по 36-40 бюллетеней в одном.