Власти Финляндии могут открыть границы для петербуржцев уже в октябре

Хельсинки, 19 сентября. Финляндия может открыть границы для туристов из Санкт-Петербурга уже в октябре этого года. Решение приняли в министерстве здравоохранения и социального развития Суоми.

Снять ограничительные меры на въезд в Финляндию для российских туристов могут, если в стране будет вакцинировано от коронавирусной инфекции 80% граждан в возрасте старше 12 лет. По предварительным сведениям, такого результата по вакцинации в государстве смогут достичь уже в октябре 2021 года. В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 66,3% жителей Финляндии.

В настоящее время на въезд в Финляндию действуют ограничительные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции для ряда стран. Правила касаются также путешественников из России и сохранятся до 10 октября. Такое решение ранее приняли в министерстве внутренних дел Финляндии, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения.