Политолог Ветренко напомнила об уголовном наказании для глав УИК за нарушения на выборах

Санкт-Петербург, 19 сентября. Политолог Инна Ветренко оценила необходимость ужесточения наказания за нарушения законодательства во время проведения выборов в России.

Ветренко напомнила о существовании уголовного наказания для глав участковых избирательных комиссий в случае нарушений на выборах. В связи с этим, она считает, что нет нужды в ужесточении законов.

«Это в любом случае судимость. Уголовное преследование. Я не знаю, как нужно замотивировать председателя УИК, чтобы прошел его человек», — сообщила она во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

По словам Ветренко, представителей участковых избиркомов по-разному подготавливают к проведению выборов. Некоторые из них вынуждены консультироваться с наблюдателями. Чтобы этого избежать, необходимо лучше информировать граждан о возможных рисках.

«Я думаю, что здесь не ужесточать нужно, а информировать население, что есть ответственность уголовного плана», — пояснила Ветренко.

Кроме того, эксперт отметила, что существуют проблемы с проведением выборов в образовательных учреждениях. В некоторых школах нет сейфов, где должна храниться избирательная документация. По словам Ветренко, в таком случае бюллетени складывают в обычные тумбочки, на которые клеят пломбу.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова призвала горизбирком Санкт-Петербурга принять меры вплоть до увольнения в отношении главы ТИК №27. Это связано с нарушением хранения сейф-пакетов, которое зафиксировали на избирательном участке во время думских выборов.