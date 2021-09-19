Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 20:50
20:49
Экономика
Встреча российских властей и металлургов не привела к принятию решения по налогам
20:48
Политика
Волонтеры ситуационного центра ОП оперативно отвечают на обращения с линии по выборам
20:47
Армия
Генсек ООН призвал США и Китай отказаться от противоречий, ведущих к холодной войне
20:46
Общество
Высокая калорийность продуктов ведет к образованию холестериновых камней
20:44
Армия
The Baltic Word: учения «Запад-2021» стали ответом на расширение НАТО на восток
20:44
Политика
Итоговая явка онлайн-избирателей в Москве на выборах составила 96,5%
20:44
Происшествия
Парижские полицейские задержали мужчину за стрельбу на Елисейских полях
20:44
Весь мир
Почти полтысячи боевиков сдали оружие в сирийском Тафасе
20:39
Экономика
Высокие цены на газ привели к закрытию энергетических компаний в Великобритании
20:37
Весь мир
Высший государственный совет Ливии проголосовал за законопроект о выборах
Все новости

Политолог Ветренко рассказала, как онлайн-голосование может сказаться на явке избирателей

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 20:01
Политика
Политолог Ветренко рассказала, как онлайн-голосование может сказаться на явке избирателей
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 19 сентября. Преподаватель РАНХиГС, политолог Инна Ветренко прокомментировала эксперимент по онлайн-голосованию, который проходит в нескольких регионах Российской Федерации.

Сегодня утром москвичи, участвующие в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва в онлайн-формате, показали явку 85%. Комментируя эти данные, Ветренко отметила, что в странах, которые практикуют такой формат избирательного процесса, явка всегда выше, чем у более консервативных в этом вопросе государств.

«В тех странах, которые это делают, допустим та же Австралия, явка всегда выше. Если есть возможность онлайн-голосования, то явка выше, чем в тех странах, где такой возможности нет», — сказала она в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Вместе с тем Ветренко рассказала о мнении ее коллег, которые принимали участие в тестовом онлайн-голосовании. Все они сошлись на мнении, что такой формат исключает возможность подтасовки голосов, резюмировала она.

Ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев остался доволен сервисом для онлайн-голосования на выборах. По его словам, этот формат позволяет в комфортных условиях выполнить свой гражданский долг.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ветренко рассказала, как онлайн-голосование может сказаться на явке избирателей
голосование онлайн ветренко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru