Политолог Ветренко рассказала, как онлайн-голосование может сказаться на явке избирателей

Санкт-Петербург, 19 сентября. Преподаватель РАНХиГС, политолог Инна Ветренко прокомментировала эксперимент по онлайн-голосованию, который проходит в нескольких регионах Российской Федерации.

Сегодня утром москвичи, участвующие в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва в онлайн-формате, показали явку 85%. Комментируя эти данные, Ветренко отметила, что в странах, которые практикуют такой формат избирательного процесса, явка всегда выше, чем у более консервативных в этом вопросе государств.

«В тех странах, которые это делают, допустим та же Австралия, явка всегда выше. Если есть возможность онлайн-голосования, то явка выше, чем в тех странах, где такой возможности нет», — сказала она в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Вместе с тем Ветренко рассказала о мнении ее коллег, которые принимали участие в тестовом онлайн-голосовании. Все они сошлись на мнении, что такой формат исключает возможность подтасовки голосов, резюмировала она.

Ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев остался доволен сервисом для онлайн-голосования на выборах. По его словам, этот формат позволяет в комфортных условиях выполнить свой гражданский долг.