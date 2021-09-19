Преподаватель РАНХиГС Ветренко назвала явку на выборы в Санкт-Петербурге неожиданно низкой

Санкт-Петербург, 19 сентября. Явка на выборах в Санкт-Петербурге оказалась неожиданно низкой. Об этом заявила завкафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор Инна Ветренко.

В ходе эфира, организованного Медиагруппой «Патриот», политолог отметила, что в прошлом году Северная столица показала необычайно высокую явку на голосование за поправки к Конституции РФ. Сейчас же ситуация диаметрально противоположная. Преподаватель РАНХиГС не исключила, что сегодня, несмотря на сложившуюся ситуацию, решающую роль могут сыграть последние часы, когда избиратель «проснется и пойдет на избирательные участки».

В то же время она отметила, что явка на выборы в Ингушетии и Чечне превышает 80%. Политолог указывает, что в этом нет ничего удивительного.

«Там всегда очень серьезно работают мобилизационные факторы, фактор не политический, а в большей степени семейно-клановый. Поэтому там на выборы ходят целыми семьями, и считают это чуть ли не делом чести», — сказала Ветренко.

Кроме этого, профессор сообщила, что выборы в Хабаровском крае прошли достаточно мирно и тихо. Она заметила, что в крае очень массивный избирательный цикл, голосующим давали до девяти бюллетеней. В данный момент в регионе идет подсчет голосов.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила мнение, что в октябре необходимо продумать единую каникулярную неделю в школах для проведения единого дня голосования в эти сроки. Свою позицию глава Центризбиркома намерена обсудить с президентом России Владимиром Путиным.