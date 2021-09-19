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МЧС: трехкомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга
Происшествия
МЧС: трехкомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга
Агентство городских новостей Москва

Санкт-Петербург, 19 сентября. Пожар произошел в квартире многоэтажного дома во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники экстренных служб приняли вызов в 05:15 часов по петербургскому времени. На место инцидента выехали три единицы специальной техники и 15 человек личного состава. Возгорание произошло в коридоре трехкомнатной квартиры. Обстановка на площади четырех квадратных метров полностью выгорела.

Пожар был локализован меньше, чем через 30 минут после вызова. Сотрудники МЧС вывели из помещения двоих взрослых и двоих детей. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Пожарные из Омска ранее спасли 12 человек, которые оказались в ловушке во время пожара. На борьбу с огнем специалистам потребовалось 1,5 часа. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

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пожар квартира фрунзенский район
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