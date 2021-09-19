Несколько автомобилей загорелись в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 19 сентября. Сообщение о пожаре в Московском районе Санкт-Петербурга поступило 19 сентября в 02:03 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Спасатели, приехавшие на место происшествия установили, что по адресу Пулковское шоссе, дом 43, корпус 2 происходит горение двух автомобилей. Opel выгорел по всей площади, а у Hyundai огнем был поврежден моторный отсек.

В 02:28 усилиями бригады пожарных из десяти человек пожар был потушен. Информация о пострадавших в инциденте отсутствует.

Недавно в Ленинградской области произошел крупный пожар. Пламя охватило одноэтажное здание и распространилось на соседний ангар.