Правительство России одобрило надбавку некоторым категориям пенсионеров-блокадников

Санкт-Петербург, 18 сентября. Пенсионерам, которые в годы Великой Отечественной войны провели в осажденном Ленинграде меньше четырех месяцев, одобрили выплату в 50 тысяч рублей.

Субсидия будет единовременной. Средства на выплату дотации пенсионерам-блокадникам будут выделены из городского бюджета Северной столицы. Выплата приурочена в 80-й годовщине начала функционирования Дороги жизни. На данный момент в Петербурге насчитывается более двух тысяч представителей этой категории пенсионеров.

Ранее губернатор города Александр Беглов рассмотрел и принял инициативу о возведении новой промышленной зоны на территории Санкт-Петербурга. По подсчетам экономиста Владимира Соловейчика, промзона даст жителям города 1,5 тысячи рабочих мест.