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Синоптик Колесов спрогнозировал дожди в Петербурге во второй половине октября
Общество
Синоптик Колесов спрогнозировал дожди в Петербурге во второй половине октября
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 18 сентября. Сухая и прохладная погода ожидается на территории Петербурга в ближайшее время, заявил главный синоптик города Александр Колесов.

Заморозки, которые придут на территорию Ленобласти, не грозят жителям Петербурга в ближайшее время. В настоящее время погоду в Северной столице определяет антициклон с севера, объяснил Колесов.

По словам синоптика, в ближайшие дни в городе на Неве будет «тихая, но холодная погода». Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов. При этом ночью температура будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла. Также метеоролог дал примерный прогноз погоды на октябрь.

«Первая половина октября будет соответствовать понятию «золотой осени»: ожидается теплая и солнечная погода, а во второй половине месяца Петербург окажется под влиянием циклонов, начнутся дожди», — цитирует его «РБК».

Обильные осадки и похолодание ожидаются в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Начиная с понедельника, по его словам, в регионе установится холодная погода, которая будет сопровождаться сильными дождями.

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погода дождь вильфанд колесов заморозки
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