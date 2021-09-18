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Инженер Владин перечислил преимущества проекта Беглова о строительстве нового моста в Петербурге
Общество
Инженер Владин перечислил преимущества проекта Беглова о строительстве нового моста в Петербурге
pexels.com  /  cottonbro

Санкт-Петербург, 18 сентября. Повышение связности уличной сети в городе положительно отразится на Санкт-Петербурге. Об этом заявил представитель Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

Эксперт по пассажирскому автотранспорту прокомментировал проект губернатора Александра Беглова о возведении нового разводного моста в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. По словам Валдина, повышение связности уличной сети в городе — это плюс.

«Связность — это коэффициент, которыми обозначают возможное количество способов, которыми можно проехать из точки А в точку Б, и соотношение воздушного расстояния к фактическому», — объяснил эксперт.

Если сейчас ехать из Веселого Поселка в Невский район, то перепробег получается чуть ли не в десять раз, отметил специалист. Кроме того, дополнительные проблемы создают пробки на правом берегу Октябрьской набережной. Строительство нового моста позволит урегулировать эти вопросы, пишут «Невские Новости».

Александр Беглов озвучил идею о строительстве нового моста во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Финансы будут выделены за счет перерегистрации «Газпрома». Градоначальник также заявил, что средства будут направлены на строительство новых станций метрополитена.

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мост беглов валдин
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