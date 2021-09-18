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Заморозки придут в Ленобласть ночью 19 сентября
Общество
Заморозки придут в Ленобласть ночью 19 сентября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 18 сентября. Синоптики предупредили о заморозках в Ленобласти в ночь с 18 на 19 сентября. Столбики термометров покажут от одного до трех градусов ниже нуля.

Днем в регионе ожидается до 12 градусов тепла. Скорость ветра составит до девяти метров в секунду. В воскресенье в Ленобласти установится облачная погода с прояснениями. Временами в регионе ожидаются дожди. Атмосферное давление ночью немного повысится, а днем останется практически неизменным.

Метеорологические условия могут отразиться на дорожной ситуации. Сохраняется опасность ДТП. В связи с этим водителям следует быть особенно внимательными на дорогах. Особенно важно проявлять бдительность в гололед, предупреждают автоэксперты.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов посоветовал петербуржцам не терять надежду и верить в скорое наступление бабьего лета. Вероятно, оно придет в конце месяца. В Москве бабье лето уже закончилось. В этом году оно было недолгим.

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