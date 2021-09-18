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В Петербурге на избирательный участок пришла 100-летняя женщина

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 17:14
Политика
В Петербурге на избирательный участок пришла 100-летняя женщина
pixabay.com

Санкт-Петербург, 18 сентября. Одна из самых пожилых жительниц Санкт-Петербурга проголосовала на выборы в Госдуму. Ольга Филиппова пришла на избирательный участок сама.

Женщине в 2021 году исполнилось 100 лет. Она отдала свой голос 18 сентября, на второй день голосования, рассказал журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

«Хочу сказать, что мы очень внимательно относимся к таким избирателям — избирателям старшего поколения, обычно они очень активно принимают участие в голосовании», — добавил он.

Думские выборы проходят в России с 17 по 19 сентября. В Петербурге местные жители также выбирают депутатов Законодательного собрания.

В Крыму в голосовании принял участие 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кольченко. Он проживает в Керчи.

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