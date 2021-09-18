«Сбежавшие невесты» с чемоданами устроили необычный флешмоб в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 сентября. Петербуржцы и гости Северной столицы стали свидетелями необычного флешмоба в центре города. На улицы вышли сотни невест с огромными чемоданами.

Флешмоб стартовал одновременно в двух местах — у Медного всадника и Казанского собора. Позже акция распространилась на все районы Петербурга. Невесты в красивых платьях буквально заполонили город. С собой у каждой девушки был чемодан без опознавательных знаков и логотипов, но с QR-кодом.

Невесты предлагали прохожим зарегистрироваться на новой социальной платформе ЯRUS. За два часа флешмоба каждая девушка добавила к себе на страницу не менее 100 друзей. В общей сложности за время акции соцсеть пополнилась десятью тысячами подписчиков.