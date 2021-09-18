Вдова зампреда ЗакСа Виктора Новоселова умерла в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 сентября. Ирина Новоселова ушла из жизни в Покровской больнице. Вдове погибшего в конце 90-х зампреда ЗакСа Виктора Новоселова было 72 года.

Ранее близкие родственники Новоселовой сообщили, что ее госпитализировали с подозрением на коронавирус. После гибели супруга Ирина Владимировна воспитывала сына одна. В 2000-е она стала депутатом муниципального округа «Московская застава».

Виктора Новоселова назначили первым зампредом Московского районного исполнительного комитета Ленинграда в 1991 году. В 1993 году он занял пост начальника петербургского управления Федеральной миграционной службы.

Покушение на зампред петербургского ЗакСа произошло 20 октября 1999 года по пути на работу. На крыше автомобиля сработало взрывное устройство, Новоселов погиб на месте происшествия.