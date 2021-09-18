Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 14:26
14:24
Общество
Итальянский наблюдатель Гриттани: голосование в РФ организовано на высшем уровне
14:23
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершила регистрацию граждан за границей
14:20
Общество
DDoS-атаки парализовали работу портала Ассоциации НОМ для наблюдателей на выборах
14:15
Шоу-бизнес
Никита Пресняков прекрасно справился с ролью в театре, но Пугачева не пришла на премьеру
14:09
Армия
The Drive: неожиданное приземление «российского» Ми-17 вызвало переполох на ферме в США
14:09
Происшествия
Google потребовал от сторонников Навального удалить списки рекомендуемых УГ кандидатов
14:06
Экономика
Чем для Европы обернулась «либерализация и диверсификация» газового рынка
14:05
Происшествия
Омский избирком объяснил очередь из росгвардейцев на одном из участков
14:03
Общество
«Сбежавшие невесты» с чемоданами устроили необычный флешмоб в Петербурге
14:01
Политика
Глава Подмосковья Воробьев проголосовал на выборах в Барвихе
Все новости

Вдова зампреда ЗакСа Виктора Новоселова умерла в Петербурге

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 13:56
Общество
Вдова зампреда ЗакСа Виктора Новоселова умерла в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 18 сентября. Ирина Новоселова ушла из жизни в Покровской больнице. Вдове погибшего в конце 90-х зампреда ЗакСа Виктора Новоселова было 72 года.

Ранее близкие родственники Новоселовой сообщили, что ее госпитализировали с подозрением на коронавирус. После гибели супруга Ирина Владимировна воспитывала сына одна. В 2000-е она стала депутатом муниципального округа «Московская застава».

Виктора Новоселова назначили первым зампредом Московского районного исполнительного комитета Ленинграда в 1991 году. В 1993 году он занял пост начальника петербургского управления Федеральной миграционной службы.

Покушение на зампред петербургского ЗакСа произошло 20 октября 1999 года по пути на работу. На крыше автомобиля сработало взрывное устройство, Новоселов погиб на месте происшествия.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вдова зампреда ЗакСа Виктора Новоселова умерла в Петербурге
петербург смерть вдова виктор новоселов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru